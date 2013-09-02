“尼米兹”航母战斗群或参与对叙利亚军事打击

5月23日在尼米兹号航母上拍到的战斗机。 REUTERS/Edgar Su

路透华盛顿9月1日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 美国国防官员周日称，“尼米兹号”核动力航空母舰战斗群正向西驶往红海，如有需要，将为美国对叙利亚的有限军事打击提供帮助。

该航母战斗群还包括四艘驱逐舰和一艘巡洋舰，目前未接到前往地中海东部的命令，但正在阿拉伯海上向西航行，以便在接到命令后可以前往地中海东部。

“此行的目的是调配武力资源，以便如果有需要，该航母战斗群能够在适当的地点投入使用。”该官员说道。

“我们试图削减(准备)所需的时间和空间，以便在有需要的时候尽快准备好。”另外一位官员称，并表示地中海军舰布置的最终决定仍未完成。

周六，总统奥巴马推迟了从叙利亚海岸线以外的五艘驱逐舰上发射巡航导弹打击叙利亚政府军的计划，等待国会对此事进行投票，这意味着军事行动至少被推迟九天。

这种推迟让军方在实施有限军事打击前，有更多时间考虑哪些军舰和其他战斗单位将留在该地区，哪些可能换出。

过去一周，美国海军向地中海东部加派了两艘驱逐舰，而这里通常有三艘美军驱逐舰进行巡逻。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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