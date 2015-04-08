焦点：美股六年来最差财报季即将登场 然华尔街或不以为意

记者 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧/龚芳/李婷仪/孙茉莉

路透纽约4月8日 - 美股料迎接2009年以来最差的财报季，但华尔街或不以为意。

虽然近几周卖压已有增强，但股市还没出现恐慌性卖盘，不过自1月1日以来，市场对标准普尔500企业第一季获利预估已经大幅下修，主因在于美元大涨、油价下跌、以及美国冬季气候严峻等。美国铝业(AA.N)将于周三公布财报，为财报季揭开序幕。

在财报季初将公布财报的重量级企业包括摩根大通(JPM.N)等银行，还有通用电气(GE.N)。

根据汤森路透数据，标准普尔500企业第一季获利预估较上年同期下滑2.8%，成为2009年第三季来表现最差的的一季；2009年第三季时，美国才刚脱离大衰退(Great Recession)不久。

但市场乐观认为美联储将持续推迟近10年来的首度升息时间，投资人信心因此得到提振。标准普尔500指数在3月挫跌1.7%，但今年迄今仍保有0.8%的涨幅。

“市场守得相当不错...尽管面临企业获利疑虑，且经济面消息比预期有些糟，”Boston Private Wealth驻纽约首度市场策略师Robert Pavlik表示。“这表明民众预计美联储至少在9月以前都会按兵不动，或许还会更晚一点。”

标普500成份股获利通常会优于分析师下调后的预测，策略师们指出，第一季企业获利预估的异常大幅下调，为企业超越预期设定了低门槛。

尽管分析师们已然调降各类股的获利预估，但能源股在本财报季将受到最大的打击。

Schaeffer's Investment Research资深股票分析师Joe Bell指出，市场对本季企业获利并未抱持太高的期望；这意味着有较高的可能性出现企业获利意外优于预估的情况。

根据汤森路透数据，从2008年第一季至2014年第四季，一季的最初获利预估和最终结果之间的中值差距为高出8.5个百分点。

预估值下降的情况已经显现，特别是美国企业自身也降低期望。

如果获利数据确实一如分析师预估，那么股价看起来就有点儿贵，但任何意外向好的结果可让股价得到合理估值。标普500成份股的未来市盈率为16.7倍，低于最近几周的逾17倍，但大致和2014年底时差不多。根据汤森路透数据，历史平均市盈率为14.9倍。

汤森路透数据显示，自2013年第四季以来标普500企业的前景最为负面。在128家标普500企业中，有105家前景看法负面、17家为正面。

美元升值通常会令美国跨国企业把海外获利转换成美元时出现汇损。美元指数.DXY在第一季涨幅为9%。

研究显示，Priceline(PCLN.O)和惠普(HPQ.N)就是其中两家深受汇率影响的公司。

“我们面临的最大的短期挑战就是汇率，”Priceline的总裁兼执行长Darren Huston在2月19日的公司电话会议中说道，指公司超过90%的业务是来自美国境外。

只有一小部分企业指因受到这个冬季恶劣天气影响，美国部分地区遭遇暴雪。

至少有11家企业称油价下滑带来负面影响，不过有13家企业认为是正面因素。标准普尔500指数成分股中能源企业通常不会给出季度财测，不过预测能源类股下滑是整个前景负面的最大原因。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数能源企业获利预期较上年骤降60%。美国原油价格自6月底以来已跌去约50%。