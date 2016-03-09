美股牛市将迎来七年之痒 持久度史上第三

路透纽约3月8日 - 周三将是当前美股牛市的七岁生日，纵观这轮牛市的型态，其持久程度比强度更为突出。

根据标准普尔道琼指数，美股目前这轮持续了84个月的牛市，长度排名史上第三，美股牛市平均不到59个月。

虽然涨幅也高于平均值，但这波涨势的可观程度稍微逊色，标准普尔500指数.SPX累计上扬了193%，涨幅在大萧条以来的13轮牛市中排名第五。美股牛市的平均涨幅为167%。

道琼工业指数与Nasdaq综合股价指数同样都在2009年3月9日触底。这两项指数在那之后分别上涨了约159%与266%。

标普指数因经济大衰退和金融危机，由2007年10月高点1,565.15点狂泻56.3%，跌至676.53点，这一低点便成为本轮牛市的起点。

从技术面来看，股市周三可能整体表现温和。标准普尔500指数实际上在5月21日达到峰值2,130.82点，目前尚未升破该位。倘若该股指自此高位下滑逾20%，则将确认这轮大牛市其实在5月就已结束，从技术面来说此后市场便已陷入熊市。

若要证实牛市尚未结束，标普500指数必须升逾该高位，并继续上涨。

这一点目前还远无法确定。今年初股市走势艰困，标普500指数年内下跌3.2%，较5月高位下滑3.9%。考虑到企业获利较为疲弱，以及对全球经济增长的部分担忧，目前还不清楚股市能否恢复涨势。

“这是一个漫长的、时不时让人备感煎熬，现在则令人疲倦的过程，”Global Markets Advisory Group旗下资深市场策略师Peter Kenny称。

Kenny表示，倘若企业获利和营收能够显露出增长迹象，这将表明经济增长加强，那么股市还有上涨空间。

对投资者而言，这将证明股价上涨有理，也有理由更加热情地庆祝牛市的七岁生日。

标普500指数牛市图表：tmsnrt.rs/1QJlKYV

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