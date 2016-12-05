美股展望：小型银行股升势暂歇 但或许还没结束

2016年9月15日，图为美国纽约证交所门前休息的行人。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月2日 - 美国地区银行股在上个月特朗普胜选后出现的涨势或许还没结束，但投资人也许不得不等待新政府的政策具体化，才会有大规模动作以延续升势。

标普小型银行股600指数.SPSMCBKS自特朗普11月8日意外胜选以来，已飙涨逾20%。同期标普500指数大型银行股.SPXBK跳涨逾17%。

投资人周五获利了结，小型股指数下跌0.8%；大型银行股则跌1.1%。

根据Sandler O' Neill分析师Brad Milsaps，如果特朗普兑现减税和调整监管规定的承诺，那么小型银行业2017年第四季的获利最多可望增加40%。

Milsaps在等着确认这些政策调整是否会发生，因此还没有修改正式预测以反映这些可能性。

特朗普将于明年1月20日上任。美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)周三抨击多德-弗兰克法案抑制了银行的放款，可能暗示有意尝试调整监管规定，以帮助增加营收来源。

“除非政府在监管或税率方面有一些明确的调整迹象，否则的话，这波涨势仍持续多久仍有待观察，”Milsaps表示。

投资者眼下押注，在特朗普执政下，长期利率走升、企业税料下调，且监管放宽，这些将会给银行业者带来帮助。

投资者和分析师认为，美国国内银行比起跨国银行来，从政策调整中的获益更大，因监管放宽应该能让国内银行更快成长，并有望进行更多的并购活动。

它们还可能从减税中得到更多好处，而且免受汇率波动的影响。

“就地区银行而言，无疑有更多的机会，”摩根大通资产管理全球市场策略师David Lebovitz表示。“市值越小(的银行)，就越不容易受到这许多外部因素的影响。美元升值就更不是问题。”

银行获利大都取决于长短期利差。美国10年期和两年期公债收益率之差，自美国大选以来已扩大近30个基点，在周四触及一年来最阔水准。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月13-14日会议上料将升息25个基点，为近一年来首次升息，这也使得收益率上行压力升高。

单是考量到升息因素，Keefe, Bruyette & Woods便已将资产不超过500亿美元银行业者明年营业利润增长预估从6%提高至10%，2018年则从4%提高至11%。

“多年来获利预估一直呈现下修的情况，如今开始转为上修，这是很重要的一步，而且连营收都是转为上修，这甚至更加重要，”KBW分析师Christopher McGratty表示。“这些股票看起来并不便宜，但毫无疑问正越来越变得物有所值。”

目前标普小型银行股指数未来市盈率(forward P/E multiples)为18.4倍，远高于六年中值15倍，并且创下2011年4月以来最高。

McGratty并指出，未来几周许多分析师将会上修2017年预估，而这将压低未来市盈率。(完)