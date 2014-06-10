美国军火援助可能催生叙利亚“军阀”--叛军领导人

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔6月9日（记者 Dasha Afanasieva） - 叙利亚自由军最高军事委员会参谋长Abdelilah al-Bashir表示，美国向叙利亚反对派提供的军火可能催生索马里式的军阀，并削弱美国的盟友。

Bashir对路透称，美国绕过最高军事委员会，直接向一些难以控制的组织输送军火。

“美国人在北部和南部前线领导军火的分发。我们要求我们来负责。”56岁的Bashir在伊斯坦布尔接受采访时说道。

“向单独的军队提供支持可能将这些军队的领导人变成军阀，将来难以控制。”

“这可能让叙利亚变成阿富汗或索马里。”

前联合国特使卜拉希米也发出过类似评论，将叙利亚与阿富汗和索马里进行相比，并警告称可能“到处都是军阀”。

美国国务院回应Bashir的抱怨称，在与最高军事委员会协调后，军事援助分发给了中等规模、经过审查的组织。

美国正式提供给叙利亚反对派的援助是“非致命性的”，包括电台、卡车和培训。但是一些美国官员告诉路透，也提供了小型武器和反坦克火箭。（完）