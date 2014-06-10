美国军火援助可能催生叙利亚“军阀”--叛军领导人

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔6月9日（记者 Dasha Afanasieva） - 叙利亚自由军最高军事委员会参谋长Abdelilah al-Bashir表示，美国向叙利亚反对派提供的军火可能催生索马里式的军阀，并削弱美国的盟友。
Bashir对路透称，美国绕过最高军事委员会，直接向一些难以控制的组织输送军火。
“美国人在北部和南部前线领导军火的分发。我们要求我们来负责。”56岁的Bashir在伊斯坦布尔接受采访时说道。
“向单独的军队提供支持可能将这些军队的领导人变成军阀，将来难以控制。”
“这可能让叙利亚变成阿富汗或索马里。”
前联合国特使卜拉希米也发出过类似评论，将叙利亚与阿富汗和索马里进行相比，并警告称可能“到处都是军阀”。
美国国务院回应Bashir的抱怨称，在与最高军事委员会协调后，军事援助分发给了中等规模、经过审查的组织。
美国正式提供给叙利亚反对派的援助是“非致命性的”，包括电台、卡车和培训。但是一些美国官员告诉路透，也提供了小型武器和反坦克火箭。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。