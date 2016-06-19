交换新出价后 美国表示与中方的投资协定谈判富有成效--USTR

路透华盛顿6月17日 - 美国贸易代表办公室(USTR)周五在美中双方本周交换了新的出价之后称，双边投资协定谈判“仍是富有成效的”。

USTR发言人称，美中谈判代表交换了修改后各领域中仍不对外国投资开放的“负面清单”，双方在努力就一项双边投资协定达成协议。

“中国需要展现出对投资市场的大幅松绑，确保美国公司能在公平竞争环境中展开竞争，并解决其他关键优先事项，以推动进展，成功达成互惠互利的高标准双边投资协定，”USTR发言人在声明中说。

奥巴马政府官员和美国企业抱怨中国经济中有100多个领域不对美国投资开放，为达成协定，这个数量必须大幅缩减。

中国官员则表示，美国对中国企业收购美国企业的安全审查太过繁冗，尤其是在高科技领域的投资。

USTR声明没有披露中国新增了哪些对美国投资开放的领域，也没有透露中方最新出价的细节。(完)