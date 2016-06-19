交换新出价后 美国表示与中方的投资协定谈判富有成效--USTR

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透华盛顿6月17日 - 美国贸易代表办公室(USTR)周五在美中双方本周交换了新的出价之后称，双边投资协定谈判“仍是富有成效的”。
USTR发言人称，美中谈判代表交换了修改后各领域中仍不对外国投资开放的“负面清单”，双方在努力就一项双边投资协定达成协议。
“中国需要展现出对投资市场的大幅松绑，确保美国公司能在公平竞争环境中展开竞争，并解决其他关键优先事项，以推动进展，成功达成互惠互利的高标准双边投资协定，”USTR发言人在声明中说。
奥巴马政府官员和美国企业抱怨中国经济中有100多个领域不对美国投资开放，为达成协定，这个数量必须大幅缩减。
中国官员则表示，美国对中国企业收购美国企业的安全审查太过繁冗，尤其是在高科技领域的投资。
USTR声明没有披露中国新增了哪些对美国投资开放的领域，也没有透露中方最新出价的细节。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。