美国寻求进入中俄市场便捷化--美国贸易代表

路透新加坡4月26日电---美国贸易代表柯克（Ron Kirk）周四称，奥巴马政府希望中国进一步开放市场，同时还致力於取消美国法律对俄罗斯的限制，以帮助本国企业在俄罗斯展开竞争。

他表示，奥巴马政府正在寻求解除《杰克逊-瓦尼克修正案》（Jackson-Vanik amendment）对俄罗斯的限制，以便让美国企业像世界贸易组织（WTO）其他成员国一样，在该国市场公平竞争。

《杰克逊-瓦尼克修正案》对美国与限制移民和其他人权的“非市场经济”经济体之间的贸易设置了限制。

柯克在新加坡向商界高管发表讲话时称：“我们坚信，中国如果拿出过去十年进入其他国家市场的干劲，努力放开中国市场，将可以为全球繁荣做出更大的贡献。”

谈及美国正在推动的泛太平洋地区夥伴关系（TPP）协议，柯克呼吁各国政府“做出必要的艰难选择，以实现我们的宏伟目标”。

TPP协议谈判目前包括九个国家，分别为美国、澳大利亚、新西兰、智力、秘鲁、新加坡、马来西亚、越南和文莱，目标是在年底达成协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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