调查：美国各代富人的遗产观点不同

路透6月18日电（记者 Jennifer Hoyt Cummings）---大多数年轻富有的美国人都认为把资产留给继承人很重要，但是他们的父母可不是一定这麽认为。

美国银行(BAC.N)旗下的U.S. Trust周一公布的一个年度富人调查显示，四分之三年纪低於46岁的成年富人称给子女留下遗产很重要。该调查的受访对象为可投资资产不低於300万美元的642名富人。

但是47-66岁的富人中只有55%认同这种观点。事实上，他们中的三分之一表示更愿意将钱捐给慈善组织，而不是留给子女。

他们的理由呢？一些人认为每代人都应该由自己创造财富，另外一些人认为对子女成长的投资更加重要。

“我们的调查显示，各代人的行为和观点存在差异，很可能受个人经历和社会对经济现实的反映影响。”U.S. Trust总裁Keith Banks指出。

大多数受访者甚至都不会和子女提及金钱：只有37%的人表示完全告知了子女自己的净资产。年纪大於67岁的人称，他们不会与子女探讨这个问题，因为他们在成长过程中接受的教育是不要谈论金钱。而更加年轻的受访者表示他们不希望约束子女的工作热情。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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