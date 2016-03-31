（修正）武装分子曾有意攻击核电站 引发欧洲核安全忧虑

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路透巴黎/法兰克福3月30日（记者 Geert De Clercq/Christoph Steitz） - 安全专家们称，厚重的混凝土墙和1950年代的模拟控制室有助于保护核电站免受炸弹袭击和黑客攻击，但伊斯兰武装分子正在将注意力转向核能行业的软肋。

比利时媒体报道，3月22日布鲁塞尔自杀式炸弹袭击者原计划袭击一座核设施，但警方的突袭导致一些嫌疑人落网迫使他们改变了目标。该报道引发了对核恐怖主义的担忧。

安全专家们指出，武装组织不具备炸毁一座核反应堆的技能，但核能行业有可被利用的一些软肋。

“内鬼是最难对付的威胁之一，因为这取决于审查雇员和弄清他们企图的能力，”美国的核威胁倡议（NTI)组织的Page Stoutland说道。

他的评估反映了西方政府和包括国际原子能机构在内的监管机构日益上升的忧虑，即激进者进入敏感能源基础设施的风险，包括核电站。

行业专家们指出，蓄意引发核反应堆熔毁将是困难的，因为不会有人单独在控制室内，控制室内往往总是有四至六名操作人员。

但却无法排除蓄意破坏行为的风险。2014年，比利时Doel 4核反应堆被暂停了四个月，因有人蓄意让6.5万升润滑油泄露，令一台涡轮机受损。这起事故的肇事者至今未被找到。

黑客攻击的风险也在增加。大多数核电站建于互联网甚至是电脑时代以前，它们的控制室基于20世纪的模拟技术。但核威胁倡议组织指出，核电站目前正在迅速数字化，增加了黑客可能控制核电站的风险。（完）