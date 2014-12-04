上海电力正就意昂约1.5亿欧元意大利资产收购初步接触

路透上海12月4日 - 中国上海电力股份有限公司(600021.SS)周四稍晚公告称，其正就德国意昂集团(EONGn.DE)旗下意大利资产中约1.5亿欧元的煤电资产进行初步接触，尚未实质性启动该项目的前期工作。

公告显示，该事宜尚在初步接洽过程中，尚未达到需做尽职调查的阶段，也没有达到与其开展初步谈判的阶段；同时也有其他公司与意昂集团进行接洽，公司收购事宜还存在重大的不确定性。

公告还指出，公司将根据海外发展战略，积极开拓海外市场，加强海外风险防控体系建设，强化经营管理，提高盈利能力，为在2020年前在海外再造一个上海电力打下扎实的基础。

与原本海外媒体报导不同的是，上海电力承认接洽收购的仅是意昂计划出售的意大利资产中的一小部分，规模远小于预期。消息人士稍早对路透表示，意昂旗下意大利资产价值可能超过20亿欧元。

德国最大公用事业公司意昂上周日宣布计划将集团一分为二，并将剥离大部分发电、能源贸易和上游业务，以应对波及整个欧洲能源业的危机。在该重组计划中，意昂将出售一些非核心资产，包括在意大利的资产。（完）

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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