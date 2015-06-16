联合技术拟退出直升机业务 第三季决定剥离或出售西科斯基

路透巴黎6月15日 - 联合技术(United Technologies)(UTX.N)周一表示将撤出直升机业务，且将于第三季结束前决定，是剥离抑或出售其80亿美元的西科斯基飞机(Sikorsky Aircraft)部门。西科斯基是美国最大的军事直升机生产商。

联合技术表示，在检讨了今年稍早宣布的策略替代选项后，决定退出有90多年历史的西科斯基；最后还要由董事会批准。西科斯基飞机的毛利率较联合技术其他分支低。联合技术收低2.5%至114.61美元。

联合技术执行长Gregory Hayes称，西科斯基飞机长期增长形势良好，将其从联合技术的资产组合中分出，将使西科斯基飞机和母公司都能更专注于各自的核心业务。

董事会上周开会讨论了各种方案，此前他们收到了一些针对西科斯基的提案，包括路透上周报导的，将西科斯基与德事隆(Textron)(TXT.N)的Bell Helicopter合并的提案。

洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)和波音(Boeing)(BA.N)对可能的交易也曾表达出兴趣。

西科斯基飞机总裁Bob Leduc表示，基于母公司将面临高额税负，成功竞购方可能将需支付溢价。

联合技术称，公司目前预计2015年不含西科斯基飞机的每股盈余(EPS)6.35-6.55美元，营收约580亿-590亿美元。公司并表示仍预期自体业务营收成长3-5%。(完)

(编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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