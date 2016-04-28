联合技术获利优于预期 认为中国销售将保持增长

路透纽约4月27日 - 美国联合技术(United Technologies)(UTX.N)周三公布的第一季业绩优于市场预期。执行长Greg Hayes在接受采访时表示，中国的设备订单增加。

联合技术旗下产品包括普惠飞机发动机与零件、OTIS电梯与气候控制及安全系统。Hayes表示，公司预计在中国与欧洲的业务活动将保持上升。

“感觉欧洲与中国的情况至少已经触底，”Hayes表示，“我们预计(今年)下半年Otis业务，以及气候控制与安全业务状况会更好。”

财务长Akhil Johri也在这次采访中表示，美国市场继续表现强劲，北美Otis设备新订单增长了33%。

该公司股价周三收高1.04%。

联合技术公布，第一季经调整的每股盈余(EPS)为1.47美元，比市场预期高出0.08美元。第一季营收为134亿美元，汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估为131.8亿美元。

公司并确认2016财年经调整EPS预估为6.30-6.60美元，营收为560-580亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期2016年EPS为6.50美元，营收为569.9亿美元。(完)