联合技术获利优于预期 认为中国销售将保持增长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月27日 - 美国联合技术(United Technologies)(UTX.N)周三公布的第一季业绩优于市场预期。执行长Greg Hayes在接受采访时表示，中国的设备订单增加。
联合技术旗下产品包括普惠飞机发动机与零件、OTIS电梯与气候控制及安全系统。Hayes表示，公司预计在中国与欧洲的业务活动将保持上升。
“感觉欧洲与中国的情况至少已经触底，”Hayes表示，“我们预计(今年)下半年Otis业务，以及气候控制与安全业务状况会更好。”
财务长Akhil Johri也在这次采访中表示，美国市场继续表现强劲，北美Otis设备新订单增长了33%。
该公司股价周三收高1.04%。
联合技术公布，第一季经调整的每股盈余(EPS)为1.47美元，比市场预期高出0.08美元。第一季营收为134亿美元，汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估为131.8亿美元。
公司并确认2016财年经调整EPS预估为6.30-6.60美元，营收为560-580亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期2016年EPS为6.50美元，营收为569.9亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。