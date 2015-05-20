联合技术就出售旗下西科斯基飞机部门与潜在买家商谈

路透5月19日 - 据四位知情人士称，联合技术(United Technologies)(UTX.N)正在与潜在买家进行商谈，拟出售其西科斯基飞机(Sikorsky Aircraft)部门。

知情人士称，空中客车集团(Airbus Group) (AIR.PA)、波音(BA.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)正在研究是否达成交易，但与全盘出售西科斯基有关的30亿美元税负却继续让大公司的收购热情遇冷。

知情人士还称，即便把递延税款的因素算上，可能也要七至八年时间才能部分回收这些资金，这或许会令股东和董事会难以接受。

一位知情人士称，投标日期或在本月稍晚宣布。

“正如之前公布的那样，联合技术正在考虑西科斯基的战略选项，这可能包括出售或剥离。我们仍预计评估将在年中结束，”联合技术的发言人John Moran在通过电子邮件发布的声明中称。

分析师3月时曾表示，西科斯基价值70-100亿美元。

根据这些消息人士，预期可能为100亿美元左右的成交价是另一大障碍，尤其是鉴于目前商用直升机市场陷于停滞的现状，以及可能有多年时间都没有较大规模国防合约的实际情况。

“虽然对联合技术有关西科斯基部门业务的决定与策略不予置评，但我们当然会关注西科斯基的动向，”空中客车(Airbus,空中巴士)发言人Clay McConnell电子邮件中表示。

上述这些消息人士表示，外界认为西科斯基的业务前景顶多就是持平。

其中一名消息人士表示，出售少数股份是一种可能性，这可以让买家避免被课重税，但对较大型武器制造商而言可能不具吸引力，因持有少数股份意味着没有控股权。

“董事会与股东会在意这一点，”该匿名消息人士表示。

波音发言人John Dern拒绝发表看法；洛克希德马丁发言人Jennifer Whitlow则表示，根据政策，该公司不对传闻或臆测进行评论。(完)

(编译 汪红英/陈宗琦；审校 郑茵/李爽)

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