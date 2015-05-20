联合技术就出售旗下西科斯基飞机部门与潜在买家商谈

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月19日 - 据四位知情人士称，联合技术(United Technologies)(UTX.N)正在与潜在买家进行商谈，拟出售其西科斯基飞机(Sikorsky Aircraft)部门。
知情人士称，空中客车集团(Airbus Group) (AIR.PA)、波音(BA.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)正在研究是否达成交易，但与全盘出售西科斯基有关的30亿美元税负却继续让大公司的收购热情遇冷。
知情人士还称，即便把递延税款的因素算上，可能也要七至八年时间才能部分回收这些资金，这或许会令股东和董事会难以接受。
一位知情人士称，投标日期或在本月稍晚宣布。
“正如之前公布的那样，联合技术正在考虑西科斯基的战略选项，这可能包括出售或剥离。我们仍预计评估将在年中结束，”联合技术的发言人John Moran在通过电子邮件发布的声明中称。
分析师3月时曾表示，西科斯基价值70-100亿美元。
根据这些消息人士，预期可能为100亿美元左右的成交价是另一大障碍，尤其是鉴于目前商用直升机市场陷于停滞的现状，以及可能有多年时间都没有较大规模国防合约的实际情况。
“虽然对联合技术有关西科斯基部门业务的决定与策略不予置评，但我们当然会关注西科斯基的动向，”空中客车(Airbus,空中巴士)发言人Clay McConnell电子邮件中表示。
上述这些消息人士表示，外界认为西科斯基的业务前景顶多就是持平。
其中一名消息人士表示，出售少数股份是一种可能性，这可以让买家避免被课重税，但对较大型武器制造商而言可能不具吸引力，因持有少数股份意味着没有控股权。
“董事会与股东会在意这一点，”该匿名消息人士表示。
波音发言人John Dern拒绝发表看法；洛克希德马丁发言人Jennifer Whitlow则表示，根据政策，该公司不对传闻或臆测进行评论。(完)
(编译 汪红英/陈宗琦；审校 郑茵/李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。