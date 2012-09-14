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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 09:35 BJT

乌兹别克斯坦开始向中国输送天然气

乌兹别克斯坦官方新闻机构UzA报导，该国从今年8月已开始通过中亚天然气管道向中国输送天然气。该管道网长度近2,000公里，从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦到达中国。中石油曾表示，计划到2015年将管道的年运输能力提升至600亿立方米左右。

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