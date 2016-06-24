（修正）上海合作组织拒绝启动接受伊朗加入的程序

（修正标题及内文的措辞，改”接收“为”接受“）

路透塔什干6月23日 - 上海合作组织（上合组织）周四拒绝启动接受伊朗加入的程序，尽管俄罗斯提出相关要求，这表明中国与俄罗斯可能存在分歧。

上合组织是俄罗斯与中国在该地区施加影响的一个平台。但与俄罗斯不同，中国可能不愿意给该组织蒙上一层强烈的反西方色彩。

伊朗一直在敲上合组织的大门。俄罗斯称，随着西方对伊朗的制裁解除，伊朗可最终成为上合组织成员。

“俄罗斯的立场很明确，即支持在有可能的情况下立即启动上合组织接受伊朗加入的程序。”俄罗斯总统普京的上合组织特使Bakhtiyor Khakimov对记者表示。

“我们这次未能与我们的同事们达成一致，但相关工作会继续。”

Khakimov称，“原则上”无人反对接纳伊朗加入的想法，但存在时机有关的“技术上的细微差异”。他没有具体指名反对启动程序的成员。

周四在塔什干与记者交谈的一名中国外交官拒绝就伊朗的申请置评。但是，中国外交部长王毅曾称，中国希望在进行下一步行动前专注于印度和巴基斯坦的申请。（完）