（修正）上海合作组织拒绝启动接受伊朗加入的程序

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（修正标题及内文的措辞，改”接收“为”接受“）
路透塔什干6月23日 - 上海合作组织（上合组织）周四拒绝启动接受伊朗加入的程序，尽管俄罗斯提出相关要求，这表明中国与俄罗斯可能存在分歧。
上合组织是俄罗斯与中国在该地区施加影响的一个平台。但与俄罗斯不同，中国可能不愿意给该组织蒙上一层强烈的反西方色彩。
伊朗一直在敲上合组织的大门。俄罗斯称，随着西方对伊朗的制裁解除，伊朗可最终成为上合组织成员。
“俄罗斯的立场很明确，即支持在有可能的情况下立即启动上合组织接受伊朗加入的程序。”俄罗斯总统普京的上合组织特使Bakhtiyor Khakimov对记者表示。
“我们这次未能与我们的同事们达成一致，但相关工作会继续。”
Khakimov称，“原则上”无人反对接纳伊朗加入的想法，但存在时机有关的“技术上的细微差异”。他没有具体指名反对启动程序的成员。
周四在塔什干与记者交谈的一名中国外交官拒绝就伊朗的申请置评。但是，中国外交部长王毅曾称，中国希望在进行下一步行动前专注于印度和巴基斯坦的申请。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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