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中国财经 | 2012年 5月 15日 星期二 09:10 BJT

後期菜价将季节性回落--发改委

路透北京5月15日电---针对蔬菜市场供应总体偏紧,价格持续高位运行的情况,中国国家发改委表示,天气因素引发此前蔬菜价格小幅反弹,预计後期随着部分地区不利天气条件改善,蔬菜生产供应恢复正常,菜价将延续季节性回落态势.

周一刊登在发改委网站的新闻稿称,4月下旬,蔬菜价格止跌出现小幅反弹,4月最後一周主要大中城市18种蔬菜平均批发价格环比上涨2.4%,主要受广东等地遭遇持续暴雨恶劣天气,及部分地区个别冬储品种全面退市,供给减少等短期性因素影响.

"从後期价格走势看,随着部分地区不利天气条件的改善,蔬菜生产供应恢复正常;入夏後北方气温不断回升,蔬菜种植面积扩大,夏令蔬菜大量上市,中国蔬菜价格将整体呈季节性回落态势."新闻稿称.

发改委强调,总体看,中国蔬菜生产总体稳定、供求关系趋於改善的态势没有根本改变.

中国国家统计局此前公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;食品价格环比降0.9%,非食品环比升0.3%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.(完)

更多详情,请点选中国发改委网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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