後期菜价将季节性回落--发改委

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京5月15日电---针对蔬菜市场供应总体偏紧,价格持续高位运行的情况,中国国家发改委表示,天气因素引发此前蔬菜价格小幅反弹,预计後期随着部分地区不利天气条件改善,蔬菜生产供应恢复正常,菜价将延续季节性回落态势.
周一刊登在发改委网站的新闻稿称,4月下旬,蔬菜价格止跌出现小幅反弹,4月最後一周主要大中城市18种蔬菜平均批发价格环比上涨2.4%,主要受广东等地遭遇持续暴雨恶劣天气,及部分地区个别冬储品种全面退市,供给减少等短期性因素影响.
"从後期价格走势看,随着部分地区不利天气条件的改善,蔬菜生产供应恢复正常;入夏後北方气温不断回升,蔬菜种植面积扩大,夏令蔬菜大量上市,中国蔬菜价格将整体呈季节性回落态势."新闻稿称.
发改委强调,总体看,中国蔬菜生产总体稳定、供求关系趋於改善的态势没有根本改变.
中国国家统计局此前公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;食品价格环比降0.9%,非食品环比升0.3%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.(完)
更多详情,请点选中国发改委网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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