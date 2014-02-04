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中国财经 | 2014年 2月 4日 星期二 15:16 BJT

联想集团对于商讨收购索尼Vaio的报导拒绝作评

路透香港2月4日 - 联想集团对于其正与索尼商讨收购后者VAIO个人电脑业务的报导拒绝评论。

日本放送协会(NHK)周六报导称，日本索尼(6758.T)和中国联想集团(0992.HK)当前正在商讨，可能建立合资公司接收索尼赔钱的Vaio个人电脑海外业务。(完)

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