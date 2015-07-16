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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 16日 星期四 14:02 BJT

范加尔确认巴尔德斯将离队

曼联主帅范加尔周三在西雅图的一场记者会上表示，由于西班牙门将巴尔德斯拒绝在预备队接受锻炼，球队只能将他出售。现年33岁的巴尔德斯今年年初从巴塞罗那转会曼联，签下18个月合约。当被问到是否出售巴尔德斯，范加尔直接回应：“是的，因为他不遵循我们的理念，令我们很失望。”路透

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