巴西淡水河谷和必和必拓因堤坝崩塌面临435亿美元赔偿

路透里约热内卢5月4日 - 矿业公司巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)和澳洲矿业巨擘必和必拓 (BHP.AX)因一座矿山的堤坝崩塌，面临1,550亿雷亚尔(435亿美元)的民事诉讼赔偿。去年发生的这起事故导致19人丧生，检方称其造成的损失与英国BP在墨西哥湾的漏油事件不相上下。

检方称，事故造成的总损失是参考Deepwater Horizon美国漏油事件的成本来计算。BP (BP.L)在2010年因该事件支付的税前总支出达到了538亿美元。

巴西检方还要求两家公司支付77亿雷亚尔的前期付款。

分析师表示，将这起事故与BP的漏油事件相比可能会存在争议，但对于已受到大宗商品价格下跌打击，现在又面临诉讼可能旷日持久的两家矿企而言，这不啻又是个头疼的问题。铁矿石等大宗商品价格下跌，导致必和必拓市值在过去12个月蒸发近一半，同期淡水河谷的市值也减少了逾25%。

必和必拓周四0205GMT时在澳洲股市早盘下挫近2%，淡水河谷周三在美国股市收盘大跌6.7%。

必和必拓和淡水河谷均表示，尚未收到上述索赔的正式通知。(完)