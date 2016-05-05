巴西淡水河谷和必和必拓因堤坝崩塌面临435亿美元赔偿

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透里约热内卢5月4日 - 矿业公司巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)和澳洲矿业巨擘必和必拓 (BHP.AX)因一座矿山的堤坝崩塌，面临1,550亿雷亚尔(435亿美元)的民事诉讼赔偿。去年发生的这起事故导致19人丧生，检方称其造成的损失与英国BP在墨西哥湾的漏油事件不相上下。
检方称，事故造成的总损失是参考Deepwater Horizon美国漏油事件的成本来计算。BP (BP.L)在2010年因该事件支付的税前总支出达到了538亿美元。
巴西检方还要求两家公司支付77亿雷亚尔的前期付款。
分析师表示，将这起事故与BP的漏油事件相比可能会存在争议，但对于已受到大宗商品价格下跌打击，现在又面临诉讼可能旷日持久的两家矿企而言，这不啻又是个头疼的问题。铁矿石等大宗商品价格下跌，导致必和必拓市值在过去12个月蒸发近一半，同期淡水河谷的市值也减少了逾25%。
必和必拓周四0205GMT时在澳洲股市早盘下挫近2%，淡水河谷周三在美国股市收盘大跌6.7%。
必和必拓和淡水河谷均表示，尚未收到上述索赔的正式通知。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
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