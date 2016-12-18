淡水河谷在巴西启动其规模最大的铁矿石项目

路透巴西12月17日 - 巴西淡水河谷(VALE5.SA)规模最大的矿业项目周六开始运营，以在竞争激烈的市场降低成本，并巩固其作为全球最大铁矿石生产商的地位。

S11D项目矿场位于帕拉州，四年后达到产出高峰时产量将达7,500万吨，使得淡水河谷超过同业澳洲力拓(RIO.AX)。经过数年的产量停滞后，力拓在产量方面已经匹敌淡水河谷。

淡水河谷执行长Murilo Ferreira在项目启动仪式上表示，在铁矿石价格近几年下挫之际，公司已将前景押在这一巨型矿业项目上。

淡水河谷去年录得纪录规模最大的亏损，因铁矿石价格下跌，以及建设该项目花费巨额资金。

该公司为该矿及处理设施，以及延长一条铁路，投资143亿美元。

S11D项目将生产最优质的矿石，且成本业内最低，预计可开采30年。(完)