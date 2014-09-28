淡水河谷与中国招商局集团达成铁矿石运输协议

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透圣保罗9月26日 - 巴西铁矿石企业淡水河谷(Vale)VALE.SA周五宣布与中国招商局集团达成协议，未来25年将租用最多10艘超大型矿石运输船(VLOC)，用于从巴西向中国大陆运送铁矿石。这些运输船将由招商局集团建造。
淡水河谷希望降低向中国运输铁矿石的船运成本，以便更好地与澳洲矿商竞争。中国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石消费国。
不过直至目前，中国禁止装载能力超过40万吨的巨型船只进入国内港口。分析师预计，淡水河谷与招商局集团达成的这项新协议，最终将有助于促成大陆港口向VLOC的开放。
与此同时，淡水河谷加紧推进在菲律宾和马来西亚的卸货项目，铁矿石将在这些国家从大型运输船只转卸到较小船只上，然后再运往目的地中国港口。
日本、韩国和欧洲的港口已经成功实现过VLOC的卸货作业。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。
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