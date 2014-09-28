淡水河谷与中国招商局集团达成铁矿石运输协议

路透圣保罗9月26日 - 巴西铁矿石企业淡水河谷(Vale)VALE.SA周五宣布与中国招商局集团达成协议，未来25年将租用最多10艘超大型矿石运输船(VLOC)，用于从巴西向中国大陆运送铁矿石。这些运输船将由招商局集团建造。

淡水河谷希望降低向中国运输铁矿石的船运成本，以便更好地与澳洲矿商竞争。中国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石消费国。

不过直至目前，中国禁止装载能力超过40万吨的巨型船只进入国内港口。分析师预计，淡水河谷与招商局集团达成的这项新协议，最终将有助于促成大陆港口向VLOC的开放。

与此同时，淡水河谷加紧推进在菲律宾和马来西亚的卸货项目，铁矿石将在这些国家从大型运输船只转卸到较小船只上，然后再运往目的地中国港口。

日本、韩国和欧洲的港口已经成功实现过VLOC的卸货作业。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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