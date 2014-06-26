淡水河谷加入降价行列 向中国铁矿石客户提供折扣

路透上海6月26日 - 在全球铁矿石产量大增后，世界最大铁矿石矿商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)也加入澳洲同业的降价行列，开始对输往中国的船货提供折扣。

在此之前，力拓(RIO.AX)及澳洲Fortescue Metals Group(FMG.AX)都已经扩大低品位铁矿石的折扣幅度，淡水河谷的跟进，显示中国在定价方面正赢得更多话语权。

三名直接知情的钢厂消息人士指出，淡水河谷第三季62-63%品位SSFG铁矿石合约，为部分中国客户提供每吨2.50美元的折价。

“淡水河谷告知我们，第三季SSFG合约会得到每吨2.50美元折价。市场现在正迅速变成买方市场，矿商之间的竞争加剧，”一国营钢厂的铁矿石采购干部表示。

另一家大型国营钢企也向其他钢厂出售铁矿石，这家钢企的一名主管表示，公司仍在与淡水河谷洽谈，但部分客户已经拿到相同的折扣。

淡水河谷在上海的发言人不愿评论合约相关事宜。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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