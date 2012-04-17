巴西淡水河谷加入中国铁矿石现货交易平台

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透上海4月17日电---中国铁矿石现货交易平台运营商周二表示,巴西淡水河谷(VALE5.SA)已成为中国首个铁矿石现货交易平台的成员.北京希望此交易平台将有助於其在定价上获得更多话语权,并为现货市场提供更大的透明度.
稍早淡水河谷与北京国际矿业权交易所(CBMX)签署了谅解备忘录,CBMX营运此电子平台.
力拓(RIO.L)(RIO.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)等其他矿商也已加入该平台.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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