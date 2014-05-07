淡水河谷称期待中国允许Valemax级巨船停靠 但不必强求

路透新加坡5月7日 -矿业巨擘巴西淡水河谷(VALE5.SA)一名高管周三表示，已为超大型货船Valemax在全球各地港口争取到足够的停靠地点，不一定非得能在中国港口停泊。中国是淡水河谷的最大市场。

“我们现在拥有30艘Valemax，到今年年中的时候将增加到35艘。目前，我们已经建立的系统足够容纳这些Valemax，”淡水河谷铁矿石销售全球主管Claudio Alves在一个行业会议期间表示。

Valemax的运载能力高达40万载重吨，2012年以来被禁止在中国港口停泊，因中国保护自己的航运产业。

但Alves表示，Valemax可以在中国附近的港口及淡水河谷的设施停靠，包括日本、韩国、菲律宾和马来西亚，以及欧洲和中东。

“我们不需要进入中国，但能进入的话更好。如果中国决定接纳，我们将非常高兴，但我们相信经济合理性将占上风，而且中国产业将会认识到Valemax的优点，”他说。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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