焦点：“大船”入华 淡水河谷与中远走向双赢

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Stephen Eisenhammer/Brenda Goh

路透里约热内卢/上海9月15日 - 巴西铁矿石生产商淡水河谷（Vale）纠结已久的铁矿石运往中国的难题终于解决。

过去两年，淡水河谷型号为“Valemax”的超大型矿砂船一直未能停靠中国码头。

业内人士称中远集团为首的中国航运业积极游说当局，建议主管部门不许淡水河谷巨型货船停靠中国港口，中远则否认其曾介入。

但现在纷争已消散，淡水河谷上周五宣布与中远展开合作，分析人士预计“Valemax”货船很快将可停靠中国港口。倘若如此，则意味着淡水河谷终于实现期待已久的突破，有助于其与澳大利亚铁矿石生产商必和必拓 和力拓 的竞争。

根据合作协议，淡水河谷同意将其四艘超大型矿砂船售予中远旗下中散集团，而后由淡水河谷租用。此外，淡水河谷还承诺租用中散集团建造的10艘大型矿砂船。此项合作协议的财务细节尚未公布，究竟哪一方作出了更大让步仍需拭目以待，但这确实标志着一场长期纷争告终，双方都算得上赢家。

在铁矿石价格处于五年低位之际，与中远的合作对淡水河谷至关重要。若不能降低运费成本，淡水河谷可能会被必和必拓和力拓抢走更多市场份额，这两家澳洲矿业巨头地理位置上离中国更近，且过去数年中产量猛增。

“Valemax”是目前世界上最大的乾散货轮，甲板面积有三个足球场大小，单船价格约1.2亿美元。若淡水河谷能由“Valemax”直接运货至中国，每吨运费可较目前节省7美元左右，与澳大利亚竞争对手的价差可缩小，目前澳大利亚竞争对手有每吨10美元的价格优势。

而对中远集团而言，该协议能成功地保护国内航运业抵御外来威胁。

中远集团控制着超过800艘船，拥有全世界最大的乾散货船队之一，淡水河谷的超大型矿砂船对其业务构成威胁。

交银国际分析师郑碧海称，此项合作协议标志着淡水河谷进军航运业的战略告终。

淡水河谷则称，公司实际上从未试图进军航运市场，只是想锁定较低的长期运费成本。

而对中远而言，此项合作协议提供了关键的收入流。过去三年中，中远的乾散货运输量稳步下降，2013年铁矿石运输量较2010年减少了32%，仅为8,750万吨。

中国船东协会常务副会长张守国称，这项合作协议对双方都有利。（完）