全球矿业：淡水河谷Valemax货船2012年以来首次停靠中国港口

路透上海/新加坡4月18日 - 根据航运数据和行业消息人士，巴西铁矿石矿商淡水河谷 的一艘Valemax货船本周首次进入中国东部一港口，这是中国2012年1月禁止该类船只停靠中国港口以来的首次。

据路透的航运数据和知情人士透露，载重吨位超过40万的Vale Malaysia号货船周一驶入江苏省连云港港口，卸下货物后于周三离开。(完)