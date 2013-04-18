全球矿业：淡水河谷Valemax货船2012年以来首次停靠中国港口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透上海/新加坡4月18日 - 根据航运数据和行业消息人士，巴西铁矿石矿商淡水河谷 的一艘Valemax货船本周首次进入中国东部一港口，这是中国2012年1月禁止该类船只停靠中国港口以来的首次。
据路透的航运数据和知情人士透露，载重吨位超过40万的Vale Malaysia号货船周一驶入江苏省连云港港口，卸下货物后于周三离开。(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com