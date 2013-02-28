钢铁产业: 巴西淡水河谷预期今年中国钢铁市场将温和成长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透里约热内卢2月27日 - 巴西淡水河谷 一名高层周三表示,预期2013年中国钢铁市场将温和成长,这应该会帮助铁矿石均价维持在现有水平附近.淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商.
淡水河谷黑色金属部门主管Jose Carlos Martins在电话会议上向记者表示,预期铁矿石价格将保持波动.
他说,铁矿石价格.IO62-CNI=SI目前每吨约152美元的,今年上半年价格可能会温和上涨,下半年回落.
虽然Martins拒绝给出一个价格预估,但他表示2013年铁矿石均价在130美元左右的说法比较合理.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。