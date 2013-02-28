钢铁产业: 巴西淡水河谷预期今年中国钢铁市场将温和成长

路透里约热内卢2月27日 - 巴西淡水河谷 一名高层周三表示,预期2013年中国钢铁市场将温和成长,这应该会帮助铁矿石均价维持在现有水平附近.淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商.

淡水河谷黑色金属部门主管Jose Carlos Martins在电话会议上向记者表示,预期铁矿石价格将保持波动.

他说,铁矿石价格.IO62-CNI=SI目前每吨约152美元的,今年上半年价格可能会温和上涨,下半年回落.

虽然Martins拒绝给出一个价格预估,但他表示2013年铁矿石均价在130美元左右的说法比较合理.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)