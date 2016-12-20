淡水河谷以25亿美元出售化肥业务给美盛 将成后者最大股东

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚/圣保罗12月19日 - 巴西淡水河谷(VALE5.SA)以25亿美元把其化肥业务出售给美盛(Mosaic) (MOS.N)，这是淡水河谷减债策略的最新举动，也令其成为美盛的最大股东。
美盛将以12.5亿美元现金和12.5亿美元新发行股票，来收购该化肥业务。美盛此举旨在改善其进入巴西庞大农业市场的途径。
美盛的一位发言人称，作为回报，淡水河谷将获得11%的美盛股份。这将令淡水河谷持有美盛的股份超过领航集团(Vanguard Group)、Franklin Advisers及贝莱德(BLK.N)等投资公司的持股。
交易料将于2017年末完成。交易完成后，淡水河谷将有权在美盛董事会任命两名董事。淡水河谷还须持有这些股票至少两年。
美盛股价周一在纽约证交所收跌6%至27.76美元。淡水河谷优先股周一收跌6.3%，报22.79巴西雷亚尔。淡水河谷股价今年已累计上涨127%，得益于铁矿石价格反弹。但美盛股价今年仅累计上涨1%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 于春红)
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