淡水河谷以25亿美元出售化肥业务给美盛 将成后者最大股东

路透巴西利亚/圣保罗12月19日 - 巴西淡水河谷(VALE5.SA)以25亿美元把其化肥业务出售给美盛(Mosaic) (MOS.N)，这是淡水河谷减债策略的最新举动，也令其成为美盛的最大股东。

美盛将以12.5亿美元现金和12.5亿美元新发行股票，来收购该化肥业务。美盛此举旨在改善其进入巴西庞大农业市场的途径。

美盛的一位发言人称，作为回报，淡水河谷将获得11%的美盛股份。这将令淡水河谷持有美盛的股份超过领航集团(Vanguard Group)、Franklin Advisers及贝莱德(BLK.N)等投资公司的持股。

交易料将于2017年末完成。交易完成后，淡水河谷将有权在美盛董事会任命两名董事。淡水河谷还须持有这些股票至少两年。

美盛股价周一在纽约证交所收跌6%至27.76美元。淡水河谷优先股周一收跌6.3%，报22.79巴西雷亚尔。淡水河谷股价今年已累计上涨127%，得益于铁矿石价格反弹。但美盛股价今年仅累计上涨1%。(完)