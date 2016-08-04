独家：淡水河谷寻求产业链融资 拟最多筹资100亿美元--消息

路透圣保罗8月3日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)正在考虑向未披露名称的几家中国企业出售至多3%的未来铁矿石产量，以最多筹资100亿美元。

上述消息人士透露，根据交易条款，淡水河谷将从上述企业获得产业链融资。由于相关商谈仍在保密阶段，消息人士要求匿名。淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商。

消息人士称，该办法就是在30年内出售淡水河谷未来的部分产量。消息人士还称，淡水河谷尚未作出决定以完成这笔产业链融资交易。

上述交易连同一系列的资产出售计划，或有助于淡水河谷执行长Murilo Ferreira实现在未来18个月内将275亿美元净负债减少三分之一的目标。

路透报导发布后，淡水河谷优先股股价加速上涨。巴西交易时段午后，其股价上涨4.5%至15.32雷亚尔，报道发布前报15.10雷亚尔。

淡水河谷发言人对此不予置评。

产业链融资使矿业公司能在矿石价格偏低时筹到现金，在保持对矿产控制的同时又能锁定销售合同。嘉能可(GLEN.L)、Barrick Gold (ABX.TO)和Teck Resources TCKb.TO等大型矿商也转而采取这种方式筹集现金，以因应中国经济放缓以及大宗商品价格的下跌。(完)