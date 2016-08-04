独家：淡水河谷寻求产业链融资 拟最多筹资100亿美元--消息

焦点：IMF调升美国今明两年经济增速预估 反映特朗普政策效应
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透圣保罗8月3日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)正在考虑向未披露名称的几家中国企业出售至多3%的未来铁矿石产量，以最多筹资100亿美元。
上述消息人士透露，根据交易条款，淡水河谷将从上述企业获得产业链融资。由于相关商谈仍在保密阶段，消息人士要求匿名。淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商。
消息人士称，该办法就是在30年内出售淡水河谷未来的部分产量。消息人士还称，淡水河谷尚未作出决定以完成这笔产业链融资交易。
上述交易连同一系列的资产出售计划，或有助于淡水河谷执行长Murilo Ferreira实现在未来18个月内将275亿美元净负债减少三分之一的目标。
路透报导发布后，淡水河谷优先股股价加速上涨。巴西交易时段午后，其股价上涨4.5%至15.32雷亚尔，报道发布前报15.10雷亚尔。
淡水河谷发言人对此不予置评。
产业链融资使矿业公司能在矿石价格偏低时筹到现金，在保持对矿产控制的同时又能锁定销售合同。嘉能可(GLEN.L)、Barrick Gold (ABX.TO)和Teck Resources TCKb.TO等大型矿商也转而采取这种方式筹集现金，以因应中国经济放缓以及大宗商品价格的下跌。(完)
(编译 孙国玉；审校 白云)
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标调降至6.5%左右。这会凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。中国国务院新闻办公室未予置评。