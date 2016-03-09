淡水河谷与FMG的结盟计划 可能受到中国钢企的欢迎

路透马尼拉3月8日 - 中国钢铁企业和交易商表示，巴西淡水河谷与Fortescue Metals Group(FMG)这两家主要铁矿石生产企业计划结盟，有可能提高两家铁矿石供应在中国钢铁企业眼中的吸引力，以较低的成本改善和适应对产品质量的要求。

淡水河谷、FMG以及力拓(RIO.AX)(RIO.L)与必和必拓(BHP.AX)占到全球铁矿石出口量的70%以上，其中多数出口到中国。

由于过去三年中铁矿石价格暴跌70%，这四家矿企一直在竞相削减成本，现在则会因价格反弹而受益最多。

淡水河谷与FMG正洽谈的一项交易中包括，两家公司将在中国出售的1亿吨铁矿石进行混合，生产中国当地钢企更加认同的指标产品。

中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创对路透表示，这主意不坏，虽不太容易判断结果，但目前没有反对的理由。他亦是冶金工业规划研究院院长。

淡水河谷生产一部分全球最高品级的铁矿石，但一直抱怨在国际市场上并没有拿到高品质铁矿石所应得的溢价。

“淡水河谷的问题在于，中国买家对该公司顶级的矿石品位并不看重，在需求停滞不前时尤其如此，”一名西方贸易商的交易员表示。

将自身产品与Fortescue品位较低的矿石混合，可帮助淡水河谷在竞争激烈且增长停滞的市场中抢得宝贵的份额。这种作法能将该公司的矿石品位降至更加标准的水平，而中国经济增速已放慢至几十年来最低，该国工业对能源和原材料的依赖程度有所降低。

“我们通常会采购原有级别的矿石，但如果价格便宜的话，也会考虑购买(混合矿石)，”山东石横特钢集团有限公司董事长张武宗表示。

Fortescue执行长Nev Power称，可能在中国的港口进行矿石的混合，并表示已就此展开谈判。

然而，位列四大铁矿石厂商的两家公司合并的前景，却令一些行业人士感到不安。他们周二警告称，该交易达成后，铁矿石的生产将集中到数量更少的矿产商；而市场本已受到几家矿业巨头的控制，他们利用最近几年商品价格大跌之机将较小的竞争对手排挤出市场。

“这意味着供应将被更少的几家公司把持，钢铁厂的议价能力将被削弱，”一名驻上海的铁矿石交易员表示。

不过市场目前暂时还不太容易出现这种情形。李新创指出，铁矿石市场供应过剩，要控制这一市场并不容易。(完)