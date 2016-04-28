淡水河谷拟撤回香港预托证券上市 预期7月28日正式除牌

淡水河谷HDR在2010年底在香港主板作第二上市，公司表示，自上市以来，其HDR交易量一直较低，原因是HDR持有人数目较少。目前尚未转换的HDR所代表的普通股及优先股数目，分别约占已发行普通股的0.0579%及已发行优先股的0.0101%。2015年HDR在联交所的平均每日交易量为8,432份（普通HDR）及1,950份（优先HDR）。