淡水河谷拟撤回香港预托证券上市 预期7月28日正式除牌

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路透香港4月28日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)6210.HK周四宣布，已向香港联交所申请将其香港预托证券（HDR）除牌，倘获得批准，预期将于7月28日生效。公司表示，撤回HDR上市乃符合淡水河谷的精简策略。
淡水河谷HDR在2010年底在香港主板作第二上市，公司表示，自上市以来，其HDR交易量一直较低，原因是HDR持有人数目较少。目前尚未转换的HDR所代表的普通股及优先股数目，分别约占已发行普通股的0.0579%及已发行优先股的0.0101%。2015年HDR在联交所的平均每日交易量为8,432份（普通HDR）及1,950份（优先HDR）。
＂于深思熟虑后，董事认为，HDR在联交所撤回上市，将符合本公司、HDR持有人及本公司其他证券持有人的整体最佳利益。＂该公司的声明称。
在撤回香港上市后，淡水河谷的股份及美国预托证券将继续分别于巴西交易所及纽约交易所上市。
公司预期HDR将于6月27日下午4时于联交所停止买卖，7月28日正式除牌。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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