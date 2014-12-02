淡水河谷正考虑让部分基本金属业务上市--消息

路透温哥华/多伦多12月1日 - 两位知情消息人士周一称，巴西淡水河谷(VALE5.SA)正在考虑让旗下部分全球基本金属业务上市。在铁矿石价格崩跌的大环境下，该公司希望为资本项目融资。

消息人士表示，若淡水河谷推进此项计划，其可能保留新实体的多数权益。消息人士要求匿名，因为他们未获授权公开谈论此事。淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商。

其中一位消息人士说，淡水河谷最早可能在周二于纽约举办的投资者日活动上，介绍让新实体在多伦多和伦敦上市的计划。

在纽约证交所举办的这次活动将通过网络直播。

第二位消息人士表示，淡水河谷内部就基本金属资产上市已经进行了大量讨论。该公司的基本金属业务状况好于铁矿石业务，因基本金属价格更为稳定。

尚不能联系到淡水河谷在巴西的发言人就此置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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