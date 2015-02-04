淡水河谷预计全球铁矿石供应将进一步增加

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透新加坡2月4日 - 全球最重要的铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)的一位高管周三表示，主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨，并准备进一步增加供应直到2020年。
淡水河谷有色矿物业务主管Peter Poppinga在行业会议上称，2013至2020年期间，力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)等全球矿商料增加全球铁矿石供应4.3亿吨，而上述2.34亿吨就是其中的一部分。、
“目前供应过剩，市场将迎来修正，”Poppinga表示。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。