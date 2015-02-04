淡水河谷预计全球铁矿石供应将进一步增加

路透新加坡2月4日 - 全球最重要的铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)的一位高管周三表示，主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨，并准备进一步增加供应直到2020年。

淡水河谷有色矿物业务主管Peter Poppinga在行业会议上称，2013至2020年期间，力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)等全球矿商料增加全球铁矿石供应4.3亿吨，而上述2.34亿吨就是其中的一部分。、

“目前供应过剩，市场将迎来修正，”Poppinga表示。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

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