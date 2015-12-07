巴西淡水河谷预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨

路透伦敦12月4日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)周五称，预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨，并称明年进入市场的新供应水准将很少。

“技术面而言，明年价格应在每吨50美元左右，但除此之外还有包括市场信心等很多因素，”淡水河谷一执行高层Peter Poppinga说。

现货铁矿石价格周五跌破每吨40美元的心理关卡，最大消费国中国的钢铁需求大减、以及全球制钢原料供应过多是打压价格的主因。

铁矿石价格已处于2008年现货市场定价开始以来的最低水平。根据年度定价，铁矿石已经达到10年最低，价格仅是2011年的高点每吨约200美元的五分之一。

Poppinga说，今年有1.20亿吨铁矿石新供应进入海运市场，但他预计明年这个数字将接近于6,000-7,000万吨，相当于矿体自然淘汰率的数量。

“今年发生了(供应)大地震。减少供应已在讨论，问题在于需求，”他说。

Poppinga说，他预计中国钢铁产量及需求明年将下滑，但全球其他地方钢铁产量增加将抵销掉中国的下滑。(完)