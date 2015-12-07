巴西淡水河谷预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透伦敦12月4日 - 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)周五称，预计明年全球海运铁矿石需求为13.5-14亿吨，并称明年进入市场的新供应水准将很少。
“技术面而言，明年价格应在每吨50美元左右，但除此之外还有包括市场信心等很多因素，”淡水河谷一执行高层Peter Poppinga说。
现货铁矿石价格周五跌破每吨40美元的心理关卡，最大消费国中国的钢铁需求大减、以及全球制钢原料供应过多是打压价格的主因。
铁矿石价格已处于2008年现货市场定价开始以来的最低水平。根据年度定价，铁矿石已经达到10年最低，价格仅是2011年的高点每吨约200美元的五分之一。
Poppinga说，今年有1.20亿吨铁矿石新供应进入海运市场，但他预计明年这个数字将接近于6,000-7,000万吨，相当于矿体自然淘汰率的数量。
“今年发生了(供应)大地震。减少供应已在讨论，问题在于需求，”他说。
Poppinga说，他预计中国钢铁产量及需求明年将下滑，但全球其他地方钢铁产量增加将抵销掉中国的下滑。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。