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国际财经 | 2016年 3月 2日 星期三 12:19 BJT

巴西淡水河谷预计2016年全球将关闭7000万吨铁矿石产能

路透北京3月2日 - 巴西矿商淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)一名高管周三表示，预计今年将有7,000万吨全球铁矿石产能关闭，另有3,000万吨产能也将面临“风险”。

淡水河谷中国区主管Joao Mendes de Faria在一次行业会议上表示，更多中国产能因低价位面临风险，并称2015年国内产能从2013年的3.35亿吨降至1.84亿吨。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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