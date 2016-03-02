巴西淡水河谷预计2016年全球将关闭7000万吨铁矿石产能

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透北京3月2日 - 巴西矿商淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)一名高管周三表示，预计今年将有7,000万吨全球铁矿石产能关闭，另有3,000万吨产能也将面临“风险”。
淡水河谷中国区主管Joao Mendes de Faria在一次行业会议上表示，更多中国产能因低价位面临风险，并称2015年国内产能从2013年的3.35亿吨降至1.84亿吨。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。