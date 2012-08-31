淡水河谷高层预计铁矿石价格将很快反弹

路透里约热内卢8月30日电---全球第二大矿企巴西淡水河谷(VALE5.SA)的铁矿石业务主管Jose Carlos Martins预计,铁矿石价格将快速反弹.此前两个月间,铁矿石价格挫跌了约33%.

Martins周四对路透表示,铁矿石价格下跌是供应过剩导致的,而不是需求趋疲,价格应该会在10月中旬前反弹.

中国经济增长放缓和欧债危机,已在让人担心全球经济趋疲可能降低市场对淡水河谷的金属和矿物的需求.随着铁矿石价格下跌,淡水河谷首席执行官Murilo Ferreira曾表示,公司在重新考虑投资铁矿石和其它矿物的时机.

"价格下跌让我觉得意外,"Martins在位於里约热内卢的公司总部表示."我觉得价格不会跌破每吨110美元."

Martins指出,中国现货市场的高品级铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨88.70美元,现在的铁矿石价格比全球至少30%的厂商的生产成本要低.当那些厂商退出铁矿石市场,他预计价格将反弹至每吨120-180美元.

"价格低於120美元的话,很多铁矿石厂商挣不到钱.高於每吨180美元,钢铁商又会遇到问题."他说.

Martins称,淡水河谷的生产成本仍然远远低於当前的铁矿石价格.淡水河谷是全球最大的铁矿石厂商.

"我们是生产效率最高的厂商之一,"他说."要退出市场,我们也会是最後一个."(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。