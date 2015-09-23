巴西个股：淡水河谷誓言进一步削减铁矿石成本，因中国需求下滑

Alves根据矿商最新财报中的预估称，力拓 和必和必拓 今年上半年的生产成本分别为每吨16.20和17.01美元，Fortescue Metals Group Ltd 截至第二季的生产成本为每吨22.16美元。

**收益降低**

矿业荣景终结，迫使淡水河谷和其澳洲同业在铁矿石价格下滑之际侧重削减成本。

中国钢铁工业协会称，中国钢铁需求的顶峰已过。由于中国正在由投资拉动增长的经济模式向消费拉动转型，导致中国的钢出口量上升至纪录高位。

宝钢股份 副总经理张典波称，由于国内需求萎缩，未来几年中国每年的钢出口量将增长至1亿吨左右。宝钢的钢铁产量占中国总产量的大约12%。

这促使矿商从新兴市场寻找潜在增长点。力拓亚洲铁矿石业务主管Alan Smith说，除了现有买家之外，该公司将新的增长点押在越南、泰国和印度等国身上。(完)