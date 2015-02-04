全球矿业：淡水河谷预计全球铁矿石供应将进一步增加

路透新加坡2月4日 - 全球最重要的铁矿石生产商--巴西淡水河谷 的一位高管周三表示，主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨，并准备进一步增加供应直到2020年。

淡水河谷有色矿物业务主管Peter Poppinga在行业会议上称，2013至2020年期间，力拓 和必和必拓 等全球矿商料增加全球铁矿石供应4.3亿吨，而上述2.34亿吨就是其中的一部分。、

“目前供应过剩，市场将迎来修正，”Poppinga表示。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)