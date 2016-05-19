路透专访：淡水河谷预计中小规模铁矿石企业遭淘汰速度会放缓

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透新加坡5月19日 - 全球铁矿石巨擘巴西淡水河谷(VALE5.SA)的一位高管周四称，如果铁矿石价格维持在每吨50美元左右，全球性矿企淘汰中小规模铁矿石企业的速度将开始放缓。
“问题不在于需求，而是供应面。产能过剩是全球性问题。正因为如此，我们将看到行业会经历长期痛苦的调整，”淡水河谷全球铁矿石营销与销售主管Cláudio Alves告诉路透。
中国钢材价格飙升带动现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI今年反弹30%左右，但Alves预期未来将有更多波动。
“行业可暂作喘息，但我对以后并没有信心。我认为后面的路会较为曲折，不论钢材还是铁矿石都将经历较大波动，”他在一次行业会议间隙称。
他并称，淡水河谷还预计中国经济在2020年之前将维持6-7%的增长，这应该会继续对铁矿石需求带来支撑。
Alves表示，在宣布到2019-2020年将产能提高至4.5亿吨之后，淡水河谷尚无更多扩张计划。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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