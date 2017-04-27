淡水河谷第一季净利不及预期 因暴雨妨碍关键矿山的产出

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
淡水河谷在周四提交的文件中称，第一季净利总计24.9亿美元，分析师平均预期为33.25亿美元。未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为43.08亿美元，低于汤森路透调查平均预计的49.96亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。