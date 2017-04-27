淡水河谷第一季净利不及预期 因暴雨妨碍关键矿山的产出

路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。

淡水河谷在周四提交的文件中称，第一季净利总计24.9亿美元，分析师平均预期为33.25亿美元。未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为43.08亿美元，低于汤森路透调查平均预计的49.96亿美元。(完)