巴西个股：淡水河谷在新喀里多尼亚的镍生产将全部关闭，镍价劲扬近6%

路透悉尼5月9日 - 矿业巨头巴西淡水河谷 表示，由于发生污水泄露，已将在新喀里多尼亚（New Caledonia）的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。受此消息提振，镍价跳涨近6%。

公司目前等待政府通知其何时能够恢复运营。新喀里多尼亚周五适逢公共假期。

此消息增强了伦敦期镍的看涨气氛。此前在印尼矿石出口禁令引发的供应忧虑下，期镍年内已累计跳涨逾47%。LME三个月期镍 上扬5.7%至每吨20,500美元的26个月新高。

中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应，因镍价飙升及供应短缺的担忧，使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。

淡水河谷发表声明称，泄露的污水具有一定酸性，但之后在附近河流和海洋进行的测试结果显示，水质已恢复正常。