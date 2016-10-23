今年年底前和2017年铁矿石价格将保持稳定--淡水河谷CEO

路透圣保罗10月21日 - 巴西矿业巨头淡水河谷的执行长(CEO)Murilo Ferreira周五表示，铁矿石价格应当在2016年剩余时间和进入2017年时保持稳定。

Ferreira说，他最近去亚洲的出差证实了稍早他对该地区业务信心提高的看法。

“我们基本上确认未来市场前景将好转，”Ferreira在里约一次矿业会议上演讲之后对记者表示。

“我认为铁矿石价格在年底前和2017年将保持稳定，”他说。

周五中国铁矿石即期交货价格报每吨58.40美元，今年累计上涨35%。(完)