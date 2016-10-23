今年年底前和2017年铁矿石价格将保持稳定--淡水河谷CEO

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透圣保罗10月21日 - 巴西矿业巨头淡水河谷的执行长(CEO)Murilo Ferreira周五表示，铁矿石价格应当在2016年剩余时间和进入2017年时保持稳定。
Ferreira说，他最近去亚洲的出差证实了稍早他对该地区业务信心提高的看法。
“我们基本上确认未来市场前景将好转，”Ferreira在里约一次矿业会议上演讲之后对记者表示。
“我认为铁矿石价格在年底前和2017年将保持稳定，”他说。
周五中国铁矿石即期交货价格报每吨58.40美元，今年累计上涨35%。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
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