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国际财经 | 2016年 10月 23日 星期日 16:18 BJT

今年年底前和2017年铁矿石价格将保持稳定--淡水河谷CEO

路透圣保罗10月21日 - 巴西矿业巨头淡水河谷的执行长(CEO)Murilo Ferreira周五表示，铁矿石价格应当在2016年剩余时间和进入2017年时保持稳定。

Ferreira说，他最近去亚洲的出差证实了稍早他对该地区业务信心提高的看法。

“我们基本上确认未来市场前景将好转，”Ferreira在里约一次矿业会议上演讲之后对记者表示。

“我认为铁矿石价格在年底前和2017年将保持稳定，”他说。

周五中国铁矿石即期交货价格报每吨58.40美元，今年累计上涨35%。(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)

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