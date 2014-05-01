巴股业绩：淡水河谷第一季净利下滑19%，受铁矿石价格下跌拖累

路透里约热内卢4月30日 - 巴西矿商淡水河谷 周三公布，第一季获利下滑近20%，符合预期，此前公司主要产品--铁矿石的价格大幅下跌。

淡水河谷提交给证券监管部门的文件显示，第一季净利较上年同期减少19%至25.2亿美元。路透调查访问的13位分析师平均预估为25.9亿美元。淡水河谷去年第四季亏损65.4亿美元。

淡水河谷执行长Murilo Ferreira一年多来一直在致力于削减成本及出脱没有利润的业务，因中国经济增长放缓影响了铁矿石和其他金属的需求。全球最大钢铁生产国--中国是铁矿石的最大市场。

淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商，以及镍、铜和化肥的主要生产商。

根据Steel Intelligence和汤森路透数据，第一季现货铁矿石均价.IO62-CNI=SI较上年同期下滑23%至每吨120.43美元。分析师认为，更糟的是，淡水河谷与主要客户达成的矿石价格低于预期。

“淡水河谷意外宣布铁矿石售价仅为每吨90.50美元，”瑞银矿业分析师Adriano Yamamoto表示，“随着铁矿石价格持续下滑，我们预计未来几个季度淡水河谷的获利和股价将继续承压。”

淡水河谷优先股周三在圣保罗交易所开盘下跌逾3%，但午后稍早缩减跌幅至1.1%。

花旗矿业分析师Alexander Hacking和Thiago Ojea周三表示，淡水河谷铁矿石售价低于预期可能是暂时的，重申他们建议“买入”该公司股票。

淡水河谷宣布，第一季镍产量为6.75万吨，煤炭产量为180万吨，均创往年同期最高纪录。Yamamoto表示，镍价和铜价上升提振获利，促使第一季净利中铁矿石所占比例降至88%，去年第四季为100%。

成本削减亦帮助限制利润下滑，但未能弥补营收减少。尽管总费用减少14%，但未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)降低22%至40.6亿美元，较分析师预估的47.8亿美元低15%。(完)