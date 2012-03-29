淡水河谷称其巨型矿砂船将在数月内获准在中国港口靠泊

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透里约热内卢3月28日电---全球第二大矿业公司--巴西淡水河谷(VALE5.SA)一位高层告诉路透,预计将在"数月内"获得许可,让该公司新的大型铁矿石船舶在中国港口靠泊卸货.此举将有助於确保原材料向中国的高效交运.
淡水河谷财务长Tito Martins在路透全球矿业与金属峰会期间接受采访时表示,为了满足对铁矿石急速膨胀的需求,需要这类超大型矿砂船(VLOC),或称作Valemax的船舶.
过去10年中国经济扩增了2万亿(兆)美元,平均年增速约为11%,他说道,并预计未来10年经济将扩张4万亿美元,即便成长步伐放慢逾三分之一.
淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商,在全球一年约10亿吨海运铁矿石出口中所占的比重超过四分之一.
为了更好地供应中国经济成长所需地原材料,淡水河谷投资建造了新的规模更大且更节能的船舶.
不过中国政府一直不愿意授予这些船舶在国内口岸停靠的许可.
中方的船舶企业将Valemax船舶形容为"特洛伊木马",其外资所有的性质和巨大装载量将削弱该国对进口的控制.海运运费.BADI自12月以来暴跌逾50%至每吨900美元左右,打击了许多航运商.去年Valemax首航即出现船体裂纹,亦加重了对这类巨型船舶是否安全的疑虑.
"巨轮都已经出来了,这是个技术问题,我们只是在等待港口准备好接纳我们的船舶,"Martins称.
"很快就会批准停靠."
他称,未来几年铁矿石价格可能维持在每吨120美元以上,因为需求依然强劲,而且如果价格低於该水准,中国的低质矿石厂商就会开始亏钱.
Martins称,淡水河谷今年有望成为全球最大的镍厂商.他预计镍价将维持在每吨16,000美元的水平,低於此,中国的含镍生铁厂商也将开始亏钱.(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。