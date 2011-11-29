淡水河谷高管料亚洲需求将推动钢材市场

路透纽约11月28日电---巴西矿业巨擘淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)(VALE.N)高层主管表示,近期内铁矿石售价将继续介於每吨120-180美元;在此同时,推动亚洲钢铁消费力量的中国在面对通胀威胁下经济受到抑制.

淡水河谷铁矿石及策略执行董事Jose Carlos Martins告诉路透,亚洲基础建设大兴土木,因此尽管西方钢铁厂商停滞不前,做为制钢重要原料的铁矿石市场料可成长.

"今年多数时候价格约在180美元."他说."我不认为明年价格会超过180或跌到120美元以下.市况料温和至良好."

Martins在纽约证交所的企业主管面对华尔街投资人会议时受访指出,自2008年经济衰退以来,东西半球的钢产量景况就出现很大差别.

"欧美等西方市场有点儿停滞.西方世界的钢产量比危机前水准约低15-20%.西方的情况尚未复苏."Martins指出,目前又有新一轮的金融限制,"那不利於钢的消费,因为钢的消费与建筑和基础建设息息相关."

"那些国家没有足够的空间来促进成长,所以我们没看到西方世界前进,或许其情况将是持稳."他说.

Martins表示,相反地,中国是亚洲钢消费成长背後的主要因素.

"中国正面对通胀的环境,因此他们对经济设下许多限制,以防通胀上升.就钢产量或铁矿石而言,整个局面并不是那麽好."

但另一方面,当价格降到120美元的偏低水准时,许多成本高的中国矿场就无法继续运作,因此钢铁制造商将从海外购买铁矿石.

"我相信180美元是上限,但我认为跌价的可能大过上涨."Martins称."不过这很难说,因为中国很难预测.

中国与西方的不同在於,中国操作的空间大.

"因此我感到适度地乐观."他是指全球钢消费和产量将上升.

"在西方,你也可以改善基础设施,但基础设施都已是现成的了.西方钢产量和经济有很大关联."他说.

"如果经济在日用消费品的推动下表现良好,那麽对钢材的消费也会增加.但在亚洲,即使消费类商品表现不佳,也还是得兴建基础设施."(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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