独家：淡水河谷考虑向蒂森克虏伯出售双方合资钢锭厂的权益--消息

路透纽约/圣保罗4月1日 - 一位接近交易的消息人士称，巴西淡水河谷正在敲定出售其与德国蒂森克虏伯合资的钢锭厂26.87%权益，将以1美元加承担一些债务的方式出售给后者。这家钢锭厂投资近100亿美元。

这一计划草案尚待淡水河谷(VALE5.SA)董事会批准；基于该草案，蒂森克虏伯将承担处于亏损的合资企业CSA Siderúrgica do Atlántico的10%或有债务。

该钢锭厂是迄今巴西耗资最高的外国投资项目，其公布在2015会计年度结束，总负债为26亿欧元。

另一位消息人士称，蒂森克虏伯(TKAG.DE)了解提议正在敲定过程中，与淡水河谷的磋商“处于最后阶段”。两家公司均拒绝置评。

两位消息人士称，淡水河谷保留向钢锭厂独家供应铁矿石的权利。第一位消息人士指出，淡水河谷还希望有所谓的收尾期，即在这期间一旦出售或处置一家公司的资产，那么合作方有权获得补偿，这个期限为10年。

淡水河谷计划退出，是CSA Siderúrgica do Atlántico钢锭厂成为淡水河谷及蒂森克虏伯负担的最新迹象。

周五午盘淡水河谷股价一度上涨5.5%，最终收高0.49%，过去一年其股价累计跌20%；蒂森克虏伯周五股价涨至四个月高位，一位消息人士称，该公司正就将其欧洲钢铁业务与印度Tata Steel合并而进行磋商。(完)