企业并购：制药商Valeant将向同业艾尔建发起敌意收购

路透6月17日 - 制药商Valeant Pharmaceuticals 周二表示，本周将向同业艾尔建(Allergan) 发起换股收购(exchange offer)，从而最终能直接向股东提出主动收购。

艾尔建以生产热卖的抗皱药物Botox闻名，该公司已经拒绝了Valeant提出的现金加股票收购报价，但Valeant执行长Mike Pearson称，他认为没有理由第三次调整报价。

截至周一，Valeant股价已经连跌10日，这使其对艾尔建的收购报价价值从5月30日的538亿美元降至约508亿美元。

“敌意收购不是我们的首选，”Pearson说，“但从战略和财务上考量，都要达成这个交易。”

Pearson还说，在艾尔建和一些分析师数周的批评后，Valeant股价被“人为压低”。

Valeant股价周二在纽交所收高0.95%至118.87美元，艾尔建股价收高0.73%至160.53美元。(完)