美国热股：Valeant股价急跌20%，重返2013年水平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月5日 - 加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals nternational 周四股价放量暴跌，之前华尔街日报报道称，公司最大股东Bill Ackman告诉Valeant一董事会成员，首席执行长Michael Pearson可能不得不离职。
该股最近几周因担忧其与专科药药店Philidor Rx Services的关系而大幅走低，后者被指责以不正当手段提升Valeant药品的销售。
Valeant股价周四急跌至多20%，触及2013年5月来最低价位73.37美元。午盘时，该股跌17.3%，报75.89美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。