美国热股：Valeant股价急跌20%，重返2013年水平

路透纽约11月5日 - 加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals nternational 周四股价放量暴跌，之前华尔街日报报道称，公司最大股东Bill Ackman告诉Valeant一董事会成员，首席执行长Michael Pearson可能不得不离职。

该股最近几周因担忧其与专科药药店Philidor Rx Services的关系而大幅走低，后者被指责以不正当手段提升Valeant药品的销售。

Valeant股价周四急跌至多20%，触及2013年5月来最低价位73.37美元。午盘时，该股跌17.3%，报75.89美元。(完)