“网络爱情”风行 但要警惕谎言--民调

周一公布的调查显示，半数美国成年人认识一些在网上找到爱情的人，不过互联网在建立恋爱关系上比以往发挥更重要作用的同时，也是谎言和欺骗等导致关系终结的平台。另外本月早些时候的一项调查显示有四分之三的人强烈认为，在爱情关系之外进行的网上涉性交流构成欺骗。路透