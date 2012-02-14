“网络爱情”风行 但要警惕谎言--调查

路透2月13日电(记者 Andrew Stern)---周一公布的调查显示，半数美国成年人认识一些在网上找到爱情的人，不过互联网在建立恋爱关系上比以往发挥更重要作用的同时，也是谎言和欺骗等导致关系终结的平台。

市场咨询公司Euro RSCG Worldwide对1,000名受访者进行的调查显示，有五分之一的人表示他们曾跟网上认识的人发生过一段浪漫关系或性关系。有49%的人认识一些通过网络建立恋爱关系的人。

不过，本月早些时候的一项调查显示，有三分之一的受访者认识一些因网络行为而导致关系破裂的人，有四分之三的人强烈认为，在爱情关系之外进行的网上涉性交流构成欺骗。

网络恋情的早期形式是，不希望彼此见面的陌生人在网上聊天室聚会交流。

Euro RSCG芝加哥集团总裁Norm Yustin表示：“在大多数情况下，人们的网络行为仅限於网络。”“而现在，我们的两个世界融合了，我们在网络上遇到的人以及我们在社交网络中的表现正或好或坏地影响我们的工作与生活。”

欺骗也是一直存在於网络中的一个问题。两名大学教授发现，他们在婚恋网站中抽取的78份个人简介中，有80%在某种程度上偏离事实。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。